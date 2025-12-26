В 2025 году на Северной железнодорожной магистрали было восстановлено свыше 300 км железнодорожных путей.

14:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Северной железнодорожной магистрали был выполнен капитальный ремонт 307 км железнодорожного пути и замена 87 стрелочных переводов.

Ремонтные работы проводились с февраля по декабрь на участках с высокой интенсивностью движения грузовых и пассажирских составов.

В частности, в Ярославской области был обновлен участок Шушково – Рязанцево, в Вологодской – Чебсара – Кущуба – Кипелово, Нефедово – Бакланка и путь на станции Нефедово, в Костромской области отремонтировали участок Якшанга – Поназырево, в Кировской – Гостовская – Крутенский.

В Республике Коми были обновлены участки Тракт – Весляна, Весляна – Синдор, Угольный – Инта, а также один из путей станций Ветласян и Инта-I. В Архангельской области отремонтировали путь на станциях Большая Кяма и Малошуйка.

На Северной железной дороге для улучшения качества ремонта и уменьшения его продолжительности используются новейшие модели отечественной путевой техники. Это комплекс для укладки рельсов, машина для демонтажа и монтажа рельсовых скреплений, а также современный комплекс для выравнивания уложенного пути. Эти машины пополнили парк путевой техники магистрали за последние 3 года. В среднем, для проведения капитального ремонта 1,5 км пути железнодорожникам требуются одни сутки.

Выполненные работы позволяют увеличить скорость движения для пассажирских поездов на участках протяженностью 105 км, для грузовых – на участках протяженностью 67 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.