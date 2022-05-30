Оплата парковки на вокзале Сочи стала проще и удобнее

11:24

На автомобильной парковке вокзального комплекса Сочи появился новый бесконтактный сервис оплаты. Теперь посетители вокзала могут оплатить парковку, не выходя из машины.

На въездных и выездных группах парковки установлены терминалы, оснащенные технологией Fast Track. Терминалы поддерживают возможность бесконтактной оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

Водителю достаточно приложить банковскую карту к парковочному терминалу при въезде и повторить операцию при выезде. Система сама рассчитает время пребывания на парковке и автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом.

Новый цифровой сервис позволяет моментально оплачивать услугу парковки и значительно экономит время водителя, что особенно важно при плотном автомобильном трафике во время высокого туристического сезона.

При этом приезжающие на вокзальный комплекс могут по-прежнему воспользоваться традиционным способом оплаты: взять на въезде парковочный талон и на выезде оплатить его банковской картой или наличными денежными средствами.

Ранее технология быстрой оплаты парковки была успешно запущена на территории Ленинградского вокзала Москвы. В этом году сервис планируется внедрить еще на девяти вокзальных комплексах страны.