В столице начал работу свежий ТПУ Петровско-Разумовская на МЦД-1 в Москве.

16:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26-го декабря 2025 года новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), расположенный на МЦД-1 в Москве, впервые принял пассажиров. Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новую пассажирскую инфраструктуру.

ТПУ нового типа интегрирован в транспортную систему города и повысит транспортную доступность и пешеходные связи для жителей 4 районов Северного и Северо-Восточного округов Москвы. Теперь пассажиры могут быстро и удобно пересаживаться между станциями МЦД-1 и метро, а также с наземным транспортом. В непосредственной близости также находится станция МЦД-3.

ТПУ Петровско-Разумовская МЦД-1 стал одним из самых больших в городе. Новая пассажирская инфраструктура включает в себя островную платформу с навесом на всю длину для защиты от дождя и снега, а также современный транспортный комплекс площадью 7,3 тыс. кв. м с распределительным залом, который также выполняет функцию моста-конкорса. Его пешеходная галерея облицована стеклом, что создает эффект максимального естественного освещения.

При строительстве были использованы самые передовые технологии: системы вентиляции, видеонаблюдения, автоматизированные системы оповещения пассажиров.

Здесь установлены эскалаторы и лифты, турникетная и кассовая зоны, включая билетные автоматы, санузлы и комната матери и ребенка. В холле для пассажиров предусмотрены удобные места для ожидания, кофейня и вендинговые автоматы, информационные стойки, USB-зарядные устройства, Wi-Fi и даже услуги массажных кресел.

Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями и оснащен современной навигацией, тактильными указателями, табло с расписанием и другими удобствами.

Проект станции разработан с учётом развития городской транспортной системы и обеспечивает высокую пропускную способность. В будущем она станет элементом мультимодального транспортного узла, включающего МЦД-3 и ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

«Мы строим каждый новый объект, опираясь на наш богатый опыт. В Москве мы используем самые современные технологии, которые уже применяются в 18 городах от Калининграда до Южно-Сахалинска», – отметил Олег Белозёров.

В данный момент строительство также продолжается на станциях Беговая, Москва-Сити, Железнодорожная, Царицыно и Серп и Молот.