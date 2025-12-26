Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время новогодних торжеств, туристический поезд "Шерегеш-экспресс" будет отправляться ежедневно.

2025-12-26 14:01
Во время новогодних торжеств, туристический поезд
С последнего дня 2025 года до 11 января 2026 года туристический электропоезд № 6996/6995 «Шерегеш-экспресс», следующий из Новокузнецка в Чугунаш, будет работать ежедневно. Доступ к горнолыжному курорту предоставляется по мультимодальному маршруту (электропоезд + автобус).

Поезд отправляется из Новокузнецка в 07:03 и прибывает в Чугунаш в 09:56 (4 января – в 09:59). Затем пассажиры переходят на автобусы: отправление из Чугунаша в 10:15, прибытие в сектор «Е» в 10:45, в сектор «А» (парковка «Белка», ул. Снежная, 8/2) – в 11:05.

Обратный автобус от сектора «А» отправляется в 16:45, от сектора «Е» – в 17:10. Поезд отправляется из Чугунаша в 18:03 (11 января – в 18:00), прибывает в Новокузнецк в 21:00. Время указано по местному времени.

Хотим напомнить, что в новом сезоне обновлен тур «Поехали». Специальные предложения помогут туристам сэкономить на услугах, предоставляемых в секторах «А» и «Е» (питание, аренда горнолыжного оборудования, сувениры, скипассы, услуги инструкторов). Для участия в программе необходимо купить билеты на электропоезд «Шерегеш-экспресс» и автобус до горнолыжного курорта. Подробности можно найти на сайте АО «Кузбасс-пригород».

Расписание электропоездов доступно на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах и по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

