Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по ноябрь 2025 года, число нарушений правил дорожного движения на перекрестках Горьковского шоссе уменьшилось на 17%.

2025-12-26 13:12
С января по ноябрь 2025 года, число нарушений правил дорожного движения на перекрестках Горьковского шоссе уменьшилось на 17%.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по ноябрь 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 17% меньше нарушений ПДД автоводами, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 206 случаев.

В течение этих 11 месяцев на переездах этой магистрали произошло 7 столкновений машин с поездами, в результате которых получили травмы 4 человека. Для сравнения: с января по ноябрь 2024 года было 17 аварий, в которых пострадали 18 человек.

Для предупреждения аварий на железной дороге ведется комплексная работа по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За 11 месяцев сотрудниками магистрали совместно с правоохранительными органами было проведено 1,9 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых более 200 тыс. водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru