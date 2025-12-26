С января по ноябрь 2025 года, число нарушений правил дорожного движения на перекрестках Горьковского шоссе уменьшилось на 17%.

13:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по ноябрь 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 17% меньше нарушений ПДД автоводами, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 206 случаев.

В течение этих 11 месяцев на переездах этой магистрали произошло 7 столкновений машин с поездами, в результате которых получили травмы 4 человека. Для сравнения: с января по ноябрь 2024 года было 17 аварий, в которых пострадали 18 человек.

Для предупреждения аварий на железной дороге ведется комплексная работа по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За 11 месяцев сотрудниками магистрали совместно с правоохранительными органами было проведено 1,9 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых более 200 тыс. водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.