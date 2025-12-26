Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время новогодних торжеств на Московской железнодорожной линии происходят изменения в графике движения пригородных электропоездов.

2025-12-26 11:27
Во время новогодних торжеств на Московской железнодорожной линии происходят изменения в графике движения пригородных электропоездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних торжеств, движение пригородных поездов на Московской железной дороге будет устроено следующим образом:

  • 30 декабря 2025 года – по пятничному расписанию;
  • с 31 декабря 2025 года до 10 января 2026 года – по субботнему расписанию;
  • 11 января 2026 года – по воскресному расписанию.

В новогоднюю ночь на Московском центральном кольце движение электропоездов «Ласточка» будет осуществляться круглосуточно с интервалом в 8 минут. Пригородные поезда на Московских центральных диаметрах, а также на Павелецком и Ярославском направлениях будут отправляться до 03:00.

В ночь на Рождество время работы МЦК увеличено на 1 час – до 02:00, с интервалом в 8 минут, на радиальных направлениях – до 03:00. Это обеспечит комфортное перемещение пассажиров по городу на железнодорожном транспорте.

В праздничные дни маршруты 188 пригородных поездов радиальных направлений МЖД будут продлены.

Кроме того, на МЦД-1 назначено 28 дополнительных пригородных поездов, на МЦД-2 – 30, включая сообщение между Москвой и Курском, на МЦД-3 – 28, включая сообщение между Москвой и Рязанью, на МЦД-4 – 36, включая сообщение между Москвой, Владимиром и Калугой. На Ярославском направлении назначено 2 поезда Москва – Александров, на Павелецком – 4, включая 2 – сообщением Москва – Узуново, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru