Во время новогодних торжеств на Московской железнодорожной линии происходят изменения в графике движения пригородных электропоездов.

Во время новогодних торжеств, движение пригородных поездов на Московской железной дороге будет устроено следующим образом:

30 декабря 2025 года – по пятничному расписанию;

с 31 декабря 2025 года до 10 января 2026 года – по субботнему расписанию;

11 января 2026 года – по воскресному расписанию.

В новогоднюю ночь на Московском центральном кольце движение электропоездов «Ласточка» будет осуществляться круглосуточно с интервалом в 8 минут. Пригородные поезда на Московских центральных диаметрах, а также на Павелецком и Ярославском направлениях будут отправляться до 03:00.

В ночь на Рождество время работы МЦК увеличено на 1 час – до 02:00, с интервалом в 8 минут, на радиальных направлениях – до 03:00. Это обеспечит комфортное перемещение пассажиров по городу на железнодорожном транспорте.

В праздничные дни маршруты 188 пригородных поездов радиальных направлений МЖД будут продлены.

Кроме того, на МЦД-1 назначено 28 дополнительных пригородных поездов, на МЦД-2 – 30, включая сообщение между Москвой и Курском, на МЦД-3 – 28, включая сообщение между Москвой и Рязанью, на МЦД-4 – 36, включая сообщение между Москвой, Владимиром и Калугой. На Ярославском направлении назначено 2 поезда Москва – Александров, на Павелецком – 4, включая 2 – сообщением Москва – Узуново, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.