Полное возобновление движения пассажирских составов на участке Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону успешно выполнено.

2025-12-28 15:04
Полное восстановление движения пассажирских поездов на участке Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону, которое было нарушено из-за схода локомотива грузового поезда, произошло и теперь движение осуществляется по обоим путям.

Более 160 сотрудников СКЖД и 5 единиц техники были задействованы в работах по восстановлению.

В настоящее время 33 пассажирских поезда, включая 6 пригородных составов, отстают от расписания более чем на один час.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются на пути более 4 часов, получают питание.

Северо-Кавказская железная дорога извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства и делает все возможное, чтобы минимизировать задержки поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

