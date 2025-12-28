О расписании поездов в Ростовском регионе

09:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сход грузового поезда произошел 28 декабря в 03:35 на участке между Кизитеринкой и Проточным в Ростове-на-Дону.

Никто не пострадал. Движение поездов переведено на соседний путь.

Вследствие инцидента задержка в пути составила до 4 часов для 20 дальнего следования и 5 пригородных поездов.

Сотрудники железной дороги предпринимают все возможные действия для минимизации задержек.

Северо-Кавказская железная дорога извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).