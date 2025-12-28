Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании поездов в Ростовском регионе

2025-12-28 09:52
О расписании поездов в Ростовском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сход грузового поезда произошел 28 декабря в 03:35 на участке между Кизитеринкой и Проточным в Ростове-на-Дону.

Никто не пострадал. Движение поездов переведено на соседний путь.

Вследствие инцидента задержка в пути составила до 4 часов для 20 дальнего следования и 5 пригородных поездов.

Сотрудники железной дороги предпринимают все возможные действия для минимизации задержек.

Северо-Кавказская железная дорога извиняется перед пассажирами за причиненные неудобства.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru