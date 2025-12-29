Корпорация «РЖД» запустила 6 свежих зон отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

20:20

Компания «РЖД» запустила 6 дополнительных залов ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями на станциях в Омске, Кирове, Горячем Ключе, Ижевске, Агрызе и Красноярске.

В результате, залы ожидания Центра поддержки мобильности (ЦПМ) теперь функционируют на 62 станциях по всей России. Они разработаны с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями и направлены на улучшение доступности станционной инфраструктуры. Эти места обеспечивают комфортное ожидание поезда, информацию и оперативную поддержку от персонала станции.

Все специализированные залы ожидания ЦПМ оснащены удобными сидячими местами и современными технологиями. Здесь установлены тактильные видеотерминалы для получения информации о услугах станции и консультаций с оператором, включая русский жестовый язык. Для пассажиров с нарушением слуха предусмотрено индукционное оборудование, установлены табло отправления и прибытия поездов, а также кнопка вызова персонала. Кроме того, здесь есть адаптированные туалеты и детская игровая зона.

Администраторы в залах ЦПМ помогают пассажирам с ограниченными возможностями подать заявки на сопровождение и организуют всю необходимую поддержку.

С января по ноябрь услугами залов ожидания ЦПМ воспользовались более 253 тыс. человек, что на 13,3% больше, чем за соответствующий период 2024 года.

Напоминаем: сегодня более 10 тыс. станций и остановочных пунктов РЖД предлагают бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, поданным в ЦПМ (по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru). Более 480 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами с января по ноябрь текущего года (+13,6%).