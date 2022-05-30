В начале июня изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области

10:20

В первой половине июня изменится расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД, курсирующих в столичном регионе и Рязанской области. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово – Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная.

Обращаем внимание пассажиров, что с 1 по 9 июня у ряда электропоездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями Раменское, Голутвин и Куровская выведут из расписания, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.