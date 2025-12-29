Управляющий совет Открытого акционерного общества «РЖД» одобрил план инвестиций и финансовую стратегию на 2026 год.

29-го декабря 2025 года, под руководством заместителя главы Правительства РФ Виталия Савельева, прошло собрание совета директоров ОАО «РЖД».

Совет одобрил инвестиционный план и финансовую стратегию ОАО «РЖД» на 2026 год.

Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» установлен в размере 713,6 млрд рублей, из которых на поддержку основного капитала компании и обеспечение безопасности транспортировки выделено 531,4 млрд рублей, включая 288 млрд рублей – на капитальные ремонты инфраструктуры и подвижного состава. На покупку подвижного состава планируется потратить 161,7 млрд рублей, в том числе на приобретение до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

На осуществление проекта высокоскоростной железной дороги запланировано 120 млрд рублей, а также 62,2 млрд рублей – на проекты по улучшению магистральной инфраструктуры.