В парке Горьковской железной дороги появились два новых локомотива.

2025-12-29 15:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Два новых пассажирских магистральных тепловоза ТЭП70БС были добавлены в локомотивное депо Агрыз Горьковской железной дороги.

Обновление парка локомотивов является одним из ключевых приоритетов магистрали, целью которого является повышение безопасности движения поездов, улучшение качества обслуживания пассажиров и минимизация воздействия на окружающую среду.

Тепловозы ТЭП70БС предназначены для управления пассажирскими поездами дальнего следования и межрегионального сообщения на участках без электрификации. Они были произведены на Коломенском заводе, их мощность достигает 4 тыс. л. с., а максимальная скорость – 160 км/ч.

В депо Агрыз уже насчитывается около 50 тепловозов этой серии. Новые локомотивы будут использоваться на наиболее популярных маршрутах в Республике Татарстан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

