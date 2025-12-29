Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Горячем Ключе на вокзале был открыт зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

2025-12-29 14:18
В Горячем Ключе на вокзале был открыт зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29-го декабря 2025 года на железнодорожной станции Горячий Ключ был открыт зал ожидания Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД». Теперь люди с ограниченными физическими возможностями могут комфортно провести время перед отправлением поезда в специально оборудованном помещении, расположенном на первом этаже станции.

В зале ожидания предусмотрены места для пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на инвалидных колясках, а также для слабовидящих путешественников с собаками-проводниками. Для слабослышащих предоставлено специальное оборудование - индукционная петля.

Напомним, что в период с 2023 по 2025 годы аналогичные зоны ожидания для пассажиров с ограниченной мобильностью были открыты на станциях Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1, Адлер, Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Грозный и Кисловодск.

Кроме того, услуги Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» доступны при прибытии на железнодорожные станции, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, при оформлении билетов, использовании услуг и сервисов, а также при переносе багажа и ручной клади. Для этого необходимо заблаговременно подать заявку на сопровождение. Это можно сделать по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru не позднее чем за 24 часа до предоставления услуги.

Отметим, что с начала текущего года на станциях СКЖД услугами помощи и сопровождения воспользовались более 90 тыс. пассажиров с ограниченной мобильностью, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru