В Горячем Ключе на вокзале был открыт зал ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29-го декабря 2025 года на железнодорожной станции Горячий Ключ был открыт зал ожидания Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД». Теперь люди с ограниченными физическими возможностями могут комфортно провести время перед отправлением поезда в специально оборудованном помещении, расположенном на первом этаже станции.

В зале ожидания предусмотрены места для пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на инвалидных колясках, а также для слабовидящих путешественников с собаками-проводниками. Для слабослышащих предоставлено специальное оборудование - индукционная петля.

Напомним, что в период с 2023 по 2025 годы аналогичные зоны ожидания для пассажиров с ограниченной мобильностью были открыты на станциях Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1, Адлер, Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Грозный и Кисловодск.

Кроме того, услуги Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» доступны при прибытии на железнодорожные станции, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, при оформлении билетов, использовании услуг и сервисов, а также при переносе багажа и ручной клади. Для этого необходимо заблаговременно подать заявку на сопровождение. Это можно сделать по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru не позднее чем за 24 часа до предоставления услуги.

Отметим, что с начала текущего года на станциях СКЖД услугами помощи и сопровождения воспользовались более 90 тыс. пассажиров с ограниченной мобильностью, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.