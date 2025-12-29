С момента начала года, около 50 тысяч пассажиров воспользовались автоматическими камерами хранения на станциях Красноярской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года 49,3 тыс. пассажиров воспользовались автоматическими камерами хранения багажа на станциях Красноярской железной дороги.

Наибольшей популярностью эти камеры пользовались на вокзалах Красноярска (38,6 тыс.) и Абакана (6,8 тыс.).

В общей сложности, посетители вокзалов Красноярска оставляли свои вещи в современных камерах хранения на протяжении почти 190 тыс. часов, а пассажиры из Абакана - на протяжении 27 тыс. часов.

В ноябре 2025 года 3,3 тыс. пассажиров КрасЖД доверили свой багаж камерам хранения.

Пик спроса на эту услугу пришелся на июль: тогда сервисом воспользовались 7,1 тыс. пассажиров.

Отметим, что на Красноярской железной дороге автоматическими камерами хранения оборудованы вокзалы 7 крупных пассажирских станций: Красноярск, Ачинск, Боготол, Канск, Заозерная – в Красноярском крае, Абакан – в Хакасии и Мариинск – в Кемеровской области. Всего на этих вокзалах установлено 380 ячеек.

«Умные» камеры функционируют круглосуточно, что позволяет быстро и без очередей сдать и получить багаж. Пассажиры могут самостоятельно выбрать ячейку подходящего размера (стандартную, среднюю или большую – 60, 90 или 180 см в высоту соответственно), которая открывается и закрывается по штрих-коду. Оплата производится не за количество багажных мест, а за время пользования ячейкой, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.