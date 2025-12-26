Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года и до ноября, с платформ Северной железнодорожной линии было отправлено свыше 1,7 тысяч контейнерных составов.

2025-12-26 14:37
С января по ноябрь 2025 года с вокзалов Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1,7 тыс. контейнерных составов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число возросло на 14,8%, а объем перевозимых грузов увеличился на треть – до 4,1 млн тонн. Среди перевозимых товаров - лесоматериалы, бумажные изделия, минеральные и химические удобрения.

С вокзалов СЖД в Архангельской области было отправлено 628 контейнерных составов, в Вологодской области – 566, в Республике Коми – 483, в Костромской области – 52, в Ярославской области – 18.

С начала года до ноября контейнерные составы были отправлены по 51 новому маршруту для экспорта и по территории России. Впервые был организован контейнерный маршрут Вологда – Новороссийск, который связал промышленные предприятия северо-запада России с крупнейшим морским портом страны и предоставил прямой доступ к экспортным рынкам – в Турцию, Индию, Египет, Саудовскую Аравию и Израиль. Были организованы контейнерные отправки из Галича в Крым с последующей морской доставкой в Израиль.

Северная железная дорога активно развивает контейнерные экспортные маршруты в Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока. Среди новых направлений – маршрут Верхнеижемская (Республика Коми) – Забайкальск с последующей доставкой груза в Китай.

Из Архангельской области начались отправки грузов контейнерными составами в Калужскую область, из Вологодской – в Кировскую.

На Северной железной дороге контейнерные составы отправляются с 30 вокзалов, из которых 27 отправляют длинносоставные поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

