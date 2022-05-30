Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Уральской железной дороге назначены сезонные летние поезда к Черноморскому побережью

2022-05-30 09:33
На Южно-Уральской железной дороге назначены сезонные летние поезда к Черноморскому побережью
На Южно-Уральской железной дороге в летний период назначены дополнительные поезда формирования Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») в направлении Черноморского побережья:

  • поезд № 477/478 Челябинск – Адлер будет курсировать ежедневно;
  • поезд № 455/456 Челябинск – Новороссийск будет курсировать через день;
  • поезд № 463/464 Челябинск – Адлер будет курсировать 3 раза в неделю;
  • поезд № 519/520 Орск – Анапа будет отправляться 1 раз в неделю;
  • поезд № 545/546 Орск – Адлер будет отправляться 1 раз в неделю.

Всего на юг и обратно сезонными летними поездами, отправляющимися с ЮУЖД, запланировано перевезти свыше 130 тыс. пассажиров.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта. Приобрести билеты можно за 45 суток до отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД. 

