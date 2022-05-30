На Южно-Уральской железной дороге назначены сезонные летние поезда к Черноморскому побережью

На Южно-Уральской железной дороге в летний период назначены дополнительные поезда формирования Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») в направлении Черноморского побережья:
Всего на юг и обратно сезонными летними поездами, отправляющимися с ЮУЖД, запланировано перевезти свыше 130 тыс. пассажиров.
Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта. Приобрести билеты можно за 45 суток до отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.