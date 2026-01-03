В Краснодарском крае полностью отремонтирована железнодорожная система для обеспечения нормального функционирования поездов.

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Краснодарском регионе была восстановлена работоспособность транспортных объектов, которые были повреждены 31 декабря из-за необычно сильных снегопадов.

В рамках режима ЧС, объявленного в области, сотрудники ОАО «РЖД» полностью восстановили электропитание контактной сети и автоматических систем для контроля движения поездов.

Всего для устранения последствий непогоды в Краснодарском крае было задействовано более 1 тыс. работников железной дороги.

Были приняты все необходимые действия для минимизации задержек поездов относительно расписания.

Информацию о реальном движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого места России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.