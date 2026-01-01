В связи с задержкой из-за необычно сильных снегопадов и обледенения проводов в Краснодарском крае, время отправления некоторых поездов будет изменено.
2026-01-0117:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В связи с аномальными снегопадами и обледенением проводов в Краснодарском крае, которые вызвали задержку прибытия, время отправления следующих поездов будет изменено:
№ 542 Москва – Адлер, планируемый к отправке из Москвы 1 января, теперь отправится не ранее 19:30 1 января;
№ 310 Адлер – Воркута, который должен был отправиться из Адлера 1 января, теперь отправится не ранее 22:00 того же дня;
№ 541 Адлер – Москва, запланированный к отправке из Адлера 1 января, теперь отправится не ранее 22:00;
№ 501 Адлер – Москва, который должен был отправиться из Адлера 1 января, теперь отправится не ранее 21:30;
№ 553 Ставрополь – Адлер, планируемый к отправке из Ставрополя 1 января, теперь отправится не ранее 21:30;
№ 146 Москва – Назрань, который должен был отправиться из Москвы 1 января, теперь отправится не ранее 01:00 2 января;
№ 297 Москва – Владикавказ, запланированный к отправке из Москвы 1 января, теперь отправится не ранее 01:00 2 января;
№ 24 Москва – Казань, который должен был отправиться из Москвы 1 января, теперь отправится не ранее 02:00 2 января;
№ 143 Москва – Кисловодск, планируемый к отправке из Москвы 2 января, теперь отправится не ранее 13:00;
№ 83 Москва – Адлер, который должен был отправиться из Москвы 2 января, теперь отправится не ранее 21:00.
Все пассажиры будут уведомлены о изменениях через СМС.
Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД или по телефону службы поддержки РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».
