Свыше тысячи работников железной дороги принимают участие в уборке снега на железнодорожных путях в Краснодарском регионе.

14:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В данный момент происходит уборка снега на объектах инфраструктуры с использованием специализированной техники после необычно сильных снегопадов. На некоторых объектах инфраструктуры толщина снежного слоя достигала 1,5 метра.

В связи с объявленным в регионе режимом ЧС из-за непогоды, железнодорожники частично восстановили электропитание контактной сети для проезда пассажирских поездов.

На данный момент движение поездов осуществляется по временному расписанию.

Пассажирам, поезда которых задерживаются, предлагаются места для отдыха в бизнес-залах и залах повышенного комфорта на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других.

Организовано предоставление пищи и воды, а также постоянное информирование о изменениях в расписании движения.

Железнодорожники принимают все необходимые действия для включения в расписание задержанных из-за ЧС пассажирских поездов.