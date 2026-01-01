Свыше тысячи работников железной дороги принимают участие в уборке снега на железнодорожных путях в Краснодарском регионе.

В данный момент происходит уборка снега на объектах инфраструктуры с использованием специализированной техники после необычно сильных снегопадов. На некоторых объектах инфраструктуры толщина снежного слоя достигала 1,5 метра.
В связи с объявленным в регионе режимом ЧС из-за непогоды, железнодорожники частично восстановили электропитание контактной сети для проезда пассажирских поездов.
На данный момент движение поездов осуществляется по временному расписанию.
Пассажирам, поезда которых задерживаются, предлагаются места для отдыха в бизнес-залах и залах повышенного комфорта на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других.
Организовано предоставление пищи и воды, а также постоянное информирование о изменениях в расписании движения.
Железнодорожники принимают все необходимые действия для включения в расписание задержанных из-за ЧС пассажирских поездов.