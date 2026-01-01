Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешественникам, чьи поезда были задержаны на Северо-Кавказской железнодорожной линии, будут начислены очки в программе лояльности «РЖД Бонус».

2026-01-01 13:42
Путешественникам, чьи поезда были задержаны на Северо-Кавказской железнодорожной линии, будут начислены очки в программе лояльности «РЖД Бонус».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Необычно сильный снегопад и обмерзание проводов 31 декабря вызвали задержку пассажирских поездов в Краснодарском крае 31 декабря и 1 января.

Пассажирам, чьи поезда были задержаны на срок до 15 часов, будут начислены 7 тыс. баллов программы «РЖД Бонус». Этого хватит, чтобы приобрести билет на поездку в купе на расстояние до 500 км (например, от Москвы до Вологды).

Тем пассажирам, чьи поезда были задержаны на 15 и более часов, будут начислены 12 тыс. баллов, что равносильно поездке на расстояние до 1 тыс. км в купе (например, от Астрахани до Сочи).

Всем пассажирам, которые были вынуждены отмечать Новый год в пути, увеличат статус в программе лояльности «РЖД Бонус». Так, если у пассажира был статус «Бронзовый – Пассажирский», он станет «Серебряным – Скорым», с «Серебряного – Скорого» произойдет повышение до «Золотого – Экспресс», с «Золотого – Экспресс» – до «Платинового – Фирменного».

Если пассажир не был участником программы «РЖД Бонус», при регистрации он сразу получит статус «Серебряный – Скорый».

Сотрудники железной дороги продолжают работу по восстановлению движения и уменьшению задержек поездов. Персонал поездов помогает пассажирам.

В вагонах поездов поддерживается комфортная температура.

Подробную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru