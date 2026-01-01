Путешественникам, чьи поезда были задержаны на Северо-Кавказской железнодорожной линии, будут начислены очки в программе лояльности «РЖД Бонус».

Необычно сильный снегопад и обмерзание проводов 31 декабря вызвали задержку пассажирских поездов в Краснодарском крае 31 декабря и 1 января.

Пассажирам, чьи поезда были задержаны на срок до 15 часов, будут начислены 7 тыс. баллов программы «РЖД Бонус». Этого хватит, чтобы приобрести билет на поездку в купе на расстояние до 500 км (например, от Москвы до Вологды).

Тем пассажирам, чьи поезда были задержаны на 15 и более часов, будут начислены 12 тыс. баллов, что равносильно поездке на расстояние до 1 тыс. км в купе (например, от Астрахани до Сочи).

Всем пассажирам, которые были вынуждены отмечать Новый год в пути, увеличат статус в программе лояльности «РЖД Бонус». Так, если у пассажира был статус «Бронзовый – Пассажирский», он станет «Серебряным – Скорым», с «Серебряного – Скорого» произойдет повышение до «Золотого – Экспресс», с «Золотого – Экспресс» – до «Платинового – Фирменного».

Если пассажир не был участником программы «РЖД Бонус», при регистрации он сразу получит статус «Серебряный – Скорый».

Сотрудники железной дороги продолжают работу по восстановлению движения и уменьшению задержек поездов. Персонал поездов помогает пассажирам.

В вагонах поездов поддерживается комфортная температура.

Подробную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».