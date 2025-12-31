Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании движения поездов на железнодорожной линии Северного Кавказа

2025-12-31 20:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Из-за необычных снегопадов в Краснодарском крае и нарушения расписания, в данный момент 55 поездов задерживаются.

Время отправления некоторых поездов также меняется:

  • № 344 Кисловодск – Адлер, запланированный на 31 декабря, отправится не раньше 07:00 1 января;
  • № 261 Нальчик – Москва, запланированный на 31 декабря из Нальчика, отправится не раньше 04:30 1 января;
  • № 365 Кисловодск – Пермь, запланированный на 31 декабря из Кисловодска, отправится не раньше 02:00 1 января;
  • № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург, запланированный на 31 декабря, отправится не раньше 02:30 1 января;
  • № 3 Кисловодск – Москва, запланированный на 31 декабря, отправится не раньше 00:30 1 января;
  • № 358 Имеретинский Курорт – Уфа отправится не раньше 05:00 1 января.

Сотрудники железной дороги продолжают делать все возможное, чтобы сократить задержки пассажирских поездов и восстановить расписание.

Возврат и обмен билетов производится без дополнительных платежей.

Пассажирам поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, предоставляется питание.

Пассажирам поездов, которые задерживаются более чем на 5 часов, будет начислено 5 тыс. баллов «РЖД Бонус».

Больше информации о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».

