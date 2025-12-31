О расписании движения поездов на железнодорожной линии Северного Кавказа

Из-за необычных снегопадов в Краснодарском крае и нарушения расписания, в данный момент 55 поездов задерживаются.
Время отправления некоторых поездов также меняется:
Сотрудники железной дороги продолжают делать все возможное, чтобы сократить задержки пассажирских поездов и восстановить расписание.
Возврат и обмен билетов производится без дополнительных платежей.
Пассажирам поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, предоставляется питание.
Пассажирам поездов, которые задерживаются более чем на 5 часов, будет начислено 5 тыс. баллов «РЖД Бонус».
Больше информации о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».