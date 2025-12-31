Сотрудники железной дороги торопятся максимально скоро восстановить работу поездов, прерванную из-за необычного снежного шторма в Краснодарском регионе.

31 декабря 2025 года из-за неблагоприятных погодных условий, включая снег и обледенение, несколько станций и участков железной дороги в Краснодарском крае были отключены от электроснабжения.

Это привело к задержке движения пассажирских поездов. Сейчас они движутся по временному расписанию, включая использование тепловозов. Некоторые поезда уже прошли через проблемные участки.

Сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы минимизировать время задержки.

В РЖД работает оперативный штаб. Более 300 железнодорожников и специальная техника заняты восстановлением электроснабжения, очисткой линий электропередач от падших деревьев и путей от снега.

Ремонтные команды одновременно работают на нескольких участках, чтобы как можно скорее устранить последствия непогоды.

В вагонах задержанных поездов поддерживается комфортная температура. Пассажиры получают питание.

Сложности вызывает продолжающийся снегопад и затрудненный доступ к пострадавшим участкам из-за снежных заносов, включая доставку питания.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку.

Некоторые поезда будут двигаться с задержкой. Пассажиры получают информацию об изменениях через СМС.

РЖД извиняются перед пассажирами за причиненные неудобства. Сейчас железнодорожники делают все возможное, чтобы пассажиры могли как можно скорее добраться до своего пункта назначения и реализовать свои новогодние планы.