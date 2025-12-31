Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники железной дороги продолжают устранять последствия необычно сильных снегопадов, которые привели к задержкам поездов в Краснодарском регионе.

2025-12-31 14:53
Сотрудники железной дороги продолжают устранять последствия необычно сильных снегопадов, которые привели к задержкам поездов в Краснодарском регионе.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свыше ста работников железной дороги принимают участие в устранении последствий необычно сильных снегопадов, которые привели к задержкам движения поездов на участке между Кавказской и Кубанской в Краснодарском крае.

Несмотря на продолжающиеся неблагоприятные погодные условия, сотрудники РЖД работают над восстановлением электропитания контактной сети и автоматических систем, контролирующих движение поездов.

Также проводится большой объем работ по уборке снега, в которых используются специализированные путевые машины для очистки железнодорожных путей.

Пассажирские поезда проходят через данный участок по временному расписанию, включая использование тепловозной тяги. В связи с этим могут возникать задержки, которые работники железной дороги стараются минимизировать.

Напоминаем, что 31 декабря из-за необычного снегопада на участке между Кавказской и Кубанской на Северо-Кавказской железной дороге было нарушено функционирование контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю поддержку пассажирам.

Пассажиры поездов, которые задерживаются в пути более 4 часов, будут обеспечены питанием.

Более подробную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru