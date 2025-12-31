Сотрудники железной дороги продолжают устранять последствия необычно сильных снегопадов, которые привели к задержкам поездов в Краснодарском регионе.

14:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свыше ста работников железной дороги принимают участие в устранении последствий необычно сильных снегопадов, которые привели к задержкам движения поездов на участке между Кавказской и Кубанской в Краснодарском крае.

Несмотря на продолжающиеся неблагоприятные погодные условия, сотрудники РЖД работают над восстановлением электропитания контактной сети и автоматических систем, контролирующих движение поездов.

Также проводится большой объем работ по уборке снега, в которых используются специализированные путевые машины для очистки железнодорожных путей.

Пассажирские поезда проходят через данный участок по временному расписанию, включая использование тепловозной тяги. В связи с этим могут возникать задержки, которые работники железной дороги стараются минимизировать.

Напоминаем, что 31 декабря из-за необычного снегопада на участке между Кавказской и Кубанской на Северо-Кавказской железной дороге было нарушено функционирование контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю поддержку пассажирам.

Пассажиры поездов, которые задерживаются в пути более 4 часов, будут обеспечены питанием.

Более подробную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).