Беломорская станция празднует 110-летний юбилей с момента ее создания

15:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расположенная в северной части Республики Карелии, железнодорожная станция Беломорск была основана в 1915 году во время строительства Мурманской железной дороги. Изначально она называлась Сорокская бухта, Сорока, Сорокская, но в 1965 году получила свое нынешнее название - Беломорск.

В период Великой Отечественной войны от Беломорска (Сорокская) до станции Обозерская Северной железной дороги был построен стратегический железнодорожный участок, который обеспечивал снабжение войск Карельского фронта после того, как противник перехватил основную линию. Также по этому маршруту шли грузы по ленд-лизу.

В 2023 году станция прошла реконструкцию: были удлинены 4 пути транзитного парка и третий приемо-отправочный путь. Это дало возможность формировать и пропускать поезда большой массы и длины.

На сегодняшний день Беломорск является крупнейшей сортировочной станцией на севере Октябрьской железной дороги. Сюда приходят поезда из Петрозаводска, Мурманска и с Северной железной дороги. Через станцию проходят пассажирские поезда, связывающие Москву и Санкт-Петербург с Мурманском.

Каждый год более 10,3 тыс. пассажиров пользуются услугами станции.

Высокая эффективность работы станции Беломорск достигается благодаря работе сплоченного коллектива профессионалов. На станции работают более 120 человек, а общее количество сотрудников Беломорского железнодорожного узла превышает 500 железнодорожников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.