ЖД и «НС-Ойл» планируют увеличивать погрузку нефтепродуктов

13:57

31 мая в Уфе в рамках транспортно-логистической конференции PRO//Движение.Поволжье ОАО «ЖД» и ООО «НС-Ойл» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Документ подписали начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и генеральный директор ООО «НС-Ойл» Евгений Роон.

Стороны намерены предпринимать согласованные действия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры Приволжского федерального округа и увеличению объемов железнодорожных перевозок.

«НС-Ойл» оуществляет отгрузку нефтепродуктов, в основном мазута, со станции Новоспасское. Основные направления поставок - Северо-Кавказская, Горьковская, Октябрьская железные дороги.

В 2021 году предприятие погрузило более 336 тыс. тонн продукции. В 2023 году этот объем планируется увеличить в полтора раза, до 510 тыс. тонн.

С 2007 года «НС-Ойл» внесено в реестр действующих мини-НПЗ Минпромэнерго России и является членом Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих организаций России «АссоНефть».