Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ЖД и «НС-Ойл» планируют увеличивать погрузку нефтепродуктов

2022-05-31 13:57
ЖД и «НС-Ойл» планируют увеличивать погрузку нефтепродуктов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

31 мая в Уфе в рамках транспортно-логистической конференции PRO//Движение.Поволжье ОАО «ЖД» и ООО «НС-Ойл» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Документ подписали начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и генеральный директор ООО «НС-Ойл» Евгений Роон.

Стороны намерены предпринимать согласованные действия по развитию транспортно-логистической инфраструктуры Приволжского федерального округа и увеличению объемов железнодорожных перевозок.

«НС-Ойл» оуществляет отгрузку нефтепродуктов, в основном мазута, со станции Новоспасское. Основные направления поставок - Северо-Кавказская, Горьковская, Октябрьская железные дороги.

В 2021 году предприятие погрузило более 336 тыс. тонн продукции. В 2023 году этот объем планируется увеличить в полтора раза, до 510 тыс. тонн.

С 2007 года «НС-Ойл» внесено в реестр действующих мини-НПЗ Минпромэнерго России и является членом Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих организаций России «АссоНефть».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru