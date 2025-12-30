В январе 2026 года "Святитель Лука" - поезд здоровья Красноярской железной дороги, отправится в служебное путешествие по наиболее северным станциям.

11:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2026 года мобильный консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» начнет свою первую рабочую поездку по станциям на севере Красноярской железной дороги в Красноярском крае.

Первым пунктом станет Казачинско-Пировский муниципальный округ: 14 января медицинский персонал будет принимать пациентов на станции Большая Кеть, а 15–16 января – на станции Пировская.

После этого "поезд здоровья" отправится в Енисейский муниципальный округ и остановится на двух станциях: 17 января – Абалаково, 18–21 января – Лесосибирск.

Следующий остановкой будет Бирилюсский муниципальный округ: 22 января – Малая Кеть, 23–25 января – Суриково.

Поездка мобильной поликлиники завершится в Ачинском муниципальном округе: 26 января – станция Кытат, 27 января – Тарутино.

Жители этих районов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.