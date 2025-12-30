Свыше 20 тысяч пассажиров Северо-Кавказской железнодорожной магистрали отметят приход Нового года в составах поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Около 20 тысяч пассажиров планируют встретить Новый год в поездах дальнего следования, которые будут находиться на территории Северо-Кавказской железной дороги.

Есть возможность приобрести билеты на поезда, отправляющиеся 31 декабря 2025 года, и провести новогоднюю ночь наслаждаясь звуком стука колес. Например, из Ростова-на-Дону в Адлер в ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года отправится 5 поездов, на которые еще можно купить билеты.

Кроме того, непосредственно перед началом нового года из Ростова-на-Дону отправятся еще два поезда - в Анапу и Новороссийск. Они прибудут на станции Черноморского побережья ранним утром.

Для тех, кто планирует посетить горнолыжные курорты Сочи в праздничные дни, запланирован поезд "Лыжная стрела" по маршруту Ростов-на-Дону - Роза Хутор. С 1 по 10 января 2026 года он будет отправляться из Ростова-на-Дону, а с 1 по 11 января - с вокзала Роза Хутор.

В новогодние праздники жителям Юга России также будет обеспечена транспортная доступность благодаря пригородным поездам. Так, в Ростовской области с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пригородные составы совершат 1475 рейсов. При этом основная нагрузка будет на самом востребованном маршруте - Ростов - Таганрог, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.