В Краснодарском крае полностью отремонтирована железнодорожная система для обеспечения нормального функционирования поездов.

2026-01-03 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Краснодарском регионе была восстановлена функциональность транспортных объектов, которые были повреждены 31 декабря из-за необычно сильных снегопадов.

Сотрудники ОАО «РЖД» в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе, полностью восстановили электропитание контактной сети и автоматических систем для управления движением поездов.

Всего для устранения последствий непогоды в Краснодарском крае было задействовано более 1 тыс. работников железной дороги.

Были приняты все необходимые действия для минимизации задержек поездов относительно расписания.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД, который работает круглосуточно: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любого места в России бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

