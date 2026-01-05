Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании движения поездов на участке Гудачи – Гонжа в Амурском регионе

2026-01-05 11:14
О расписании движения поездов на участке Гудачи – Гонжа в Амурском регионе
Сход вагонов грузового поезда произошел 5 января в 09:01 по московскому времени на участке Гудачи – Гонжа в Амурской области.

Никто не пострадал. Инфраструктура железной дороги повреждена. Экологической угрозы нет.

Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Предполагаются задержки в движении пассажирских поездов.

На место происшествия направлены три восстановительных бригады.

В Российских железных дорогах создан штаб для устранения последствий инцидента под руководством первого заместителя главы РЖД Сергея Кобзева.

Выясняются причины произошедшего.

