Расписание ряда пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится в июне

13:16

С 1 июня вносятся частичные изменения в расписание электропоездов восточного и западного направлений Красноярской железной дороги.

Так, утренний электропоезд Красноярск – Дивногорск – Красноярск (отправление со станции Красноярск – в 09:09, со станции Дивногорск – в 10:23), курсировавший ранее только в выходные дни, теперь будет совершать дополнительные рейсы по средам и пятницам.

С 3 июня для удобства пассажиров назначается «сквозной» электропоезд Базаиха – Красноярск – Боготол, охватывающий право- и левобережную части краевого центра и позволяющий совершать поездки без пересадок на станции Красноярск. Отправление со станции Базаиха – в 18:10, из Красноярска – в 18:49, прибытие на станцию Боготол – в 22:53. Поезд будет ходить по пятницам.

С 4 июня изменится график вечернего электропоезда Зеледеево – Красноярск. Теперь он будет курсировать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а время отправления переносится на 15 минут раньше – в 19:42 вместо 19:57.

С 5 июня по вторникам и четвергам назначается поезд Зеледеево – Красноярск-Северный. Отправление со станции Зеледеево – в 19:42, прибытие на станцию Красноярск-Северный – в 21:27.

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.