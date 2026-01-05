О трафике пассажирских железнодорожных составов в Амурском регионе

16:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня, 5 января, в 09:01 по московскому времени на участке между станциями Гудачи и Гонжа Забайкальской железнодорожной магистрали произошел сход грузовых вагонов.

В данный момент наблюдаются задержки от 2,5 до 7 часов у следующих поездов:

№ 325, следующий из Белогорска в Нерюнгри;

№ 2, следующий из Москвы в Владивосток;

№ 9, следующий из Владивостока в Москву;

№ 82, следующий из Тынды в Благовещенск.

В вагонах поддерживается комфортная температура. Персонал поезда оказывает всю необходимую помощь пассажирам.

Также ожидаются задержки у следующих поездов на 5 января:

№ 317, следующий из Благовещенска в Нижний Бестях;

№ 375, следующий из Благовещенска в Читу.

Пассажирам поездов, задержка которых превышает 4 часа, будет предоставлено питание.

Дополнительную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по бесплатному телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).