Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О трафике пассажирских железнодорожных составов в Амурском регионе

2026-01-05 16:49
О трафике пассажирских железнодорожных составов в Амурском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня, 5 января, в 09:01 по московскому времени на участке между станциями Гудачи и Гонжа Забайкальской железнодорожной магистрали произошел сход грузовых вагонов.

В данный момент наблюдаются задержки от 2,5 до 7 часов у следующих поездов:

  • № 325, следующий из Белогорска в Нерюнгри;
  • № 2, следующий из Москвы в Владивосток;
  • № 9, следующий из Владивостока в Москву;
  • № 82, следующий из Тынды в Благовещенск.

В вагонах поддерживается комфортная температура. Персонал поезда оказывает всю необходимую помощь пассажирам.

Также ожидаются задержки у следующих поездов на 5 января:

  • № 317, следующий из Благовещенска в Нижний Бестях;
  • № 375, следующий из Благовещенска в Читу.

Пассажирам поездов, задержка которых превышает 4 часа, будет предоставлено питание.

Дополнительную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по бесплатному телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru