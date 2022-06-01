1 июня, в Международный день защиты детей, на российских железных дорогах стартовали перевозки организованных детских групп к местам летнего отдыха.
В оздоровительные лагеря сегодня отправляются порядка 4 тыс. детей в составе 34 организованных групп с более чем 20 железнодорожных вокзалов страны: из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Саратова, Мурманска и других городов.
На вокзалах создана праздничная атмосфера:
- в рамках акции «Подари радость» юным пассажирам вручают подарки и сувениры, знакомят их с правилами поведения на железнодорожном транспорте;
- организованы концерты (на Казанском вокзале Москвы выступит оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, на вокзалах Екатеринбурга и Кургана – различные творческие коллективы, на вокзале Хилок детям подарят праздничную программу «В стране счастливого детства» и т. д.);
- проходят конкурсы, игры, викторины и мастер-классы (в поездах «Сапсан» и на вокзале Александров – конкурс детского рисунка, на вокзале Волгоград 1 – музыкальная викторина и мастер-класс по изготовлению электропоезда и т. д.).