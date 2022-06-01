На российских железных дорогах стартовали перевозки организованных детских групп к местам летнего отдыха

1 июня, в Международный день защиты детей, на российских железных дорогах стартовали перевозки организованных детских групп к местам летнего отдыха.

В оздоровительные лагеря сегодня отправляются порядка 4 тыс. детей в составе 34 организованных групп с более чем 20 железнодорожных вокзалов страны: из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Саратова, Мурманска и других городов.

На вокзалах создана праздничная атмосфера: