На российских железных дорогах стартовали перевозки организованных детских групп к местам летнего отдыха

2022-06-01 12:39
1 июня, в Международный день защиты детей, на российских железных дорогах стартовали перевозки организованных детских групп к местам летнего отдыха.

В оздоровительные лагеря сегодня отправляются порядка 4 тыс. детей в составе 34 организованных групп с более чем 20 железнодорожных вокзалов страны: из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Саратова, Мурманска и других городов.

На вокзалах создана праздничная атмосфера:

  • в рамках акции «Подари радость» юным пассажирам вручают подарки и сувениры, знакомят их с правилами поведения на железнодорожном транспорте;
  • организованы концерты (на Казанском вокзале Москвы выступит оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, на вокзалах Екатеринбурга и Кургана – различные творческие коллективы, на вокзале Хилок детям подарят праздничную программу «В стране счастливого детства» и т. д.);
  • проходят конкурсы, игры, викторины и мастер-классы (в поездах «Сапсан» и на вокзале Александров – конкурс детского рисунка, на вокзале Волгоград 1 – музыкальная викторина и мастер-класс по изготовлению электропоезда и т. д.).
