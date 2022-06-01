К старту летнего сезона на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда к Черному морю

На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») в направлении Черноморского побережья:

№ 290/289 Екатеринбург – Анапа будет курсировать ежедневно;

№ 523/524 Екатеринбург – Имеретинский Курорт будет курсировать ежедневно;

№ 522/521 Приобье – Новороссийск будет курсировать через день;

№ 525/526 Екатеринбург – Новороссийск будет курсировать через день.

Назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться по конкретным датам:

№ 589/590 Тюмень – Имеретинский Курорт;

№ 595/595 Тюмень – Анапа;

№ 591/592 Пермь – Анапа.

Также на период летних пассажирских перевозок изменена периодичность курсирования поезда № 353/354 Пермь – Адлер – он будет отправляться ежедневно (вместо «по датам»).

В целом, за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами Черноморского побережья запланировано перевезти около 330 тыс. пассажиров. Холдинг «ЖД» следит за спросом на билеты и принимает оперативные меры: включает в составы дополнительные вагоны, назначает дополнительные поезда.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа проездных документов уже открыта: приобрести билеты на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.