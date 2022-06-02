Мультимодальные маршруты с использованием железнодорожного и водного транспорта на остров Валаам возобновляют свою работу с 4 июня

В целях популяризации внутреннего туризма с 4 июня и на весь летний сезон возобновляются ежедневные мультимодальные туристические перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами холдинга «ЖД», а также комфортабельными скоростными водными судами «Метеор».
Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, будет состыковано с расписанием поездов, прибывающих (и отправляющихся) на станцию Сортавала и остановочный пункт Сортавала-Центр.
Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на экскурсионный тур на «Метеоре» можно будет в ближайшее время на сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего следования, билетных кассах АО «СЗППК» и Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД».
Билеты по маршруту Москва – Валаам, Санкт-Петербург – Валаам с использованием схемы «поезд + «Метеор» будут оформляться единым заказом. При покупке с помощью онлайн-сервисов в фильтре поиска необходимо выбрать категорию «Маршрут с пересадкой».
В этом году АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» выступает в роли агента по продаже туров, которые включают в себя водную прогулку по Ладоге на скоростном «Метеоре» от Сортавалы до острова Валаам и обратно + пешеходную экскурсионную программу по острову и центральной усадьбе Валаамского монастыря с комплексным обедом. Приобретая туры на сайте ОАО «ЖД» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в поисковой графе «Откуда» необходимо выбрать направление «Сортавала (все вокзалы и пристани)», в графе «Куда» указать единое направление «Валаам (с возвращением в Сортавалу)».
Расписание «Метеоров» по маршруту Сортавала – о. Валаам – Сортавала с 4 июня по 15 сентября:
|
Номер рейса
|
Сортавала – о. Валаам (отправление/прибытие)
|
о. Валаам – Сортавала (отправление/прибытие)
|
Курсирование по дням недели
|
Состыкован с расписанием поезда
|
№ 501
|
09:00-09:50
|
15:00-15:50
|
ежедневно
|
№ 160 В – Москва – Санкт-Петербург – Сортавала (прибытие в 08:19);
№ 160 А – Сортавала – Санкт-Петербург – Москва (отправление в 20:37);
№ 822 – Сортавала – Санкт-Петербург (отправление в 18:45);
№ 828 (СВ) – Сортавала – Санкт-Петербург (отправление в 20:18)
|
№ 503
|
11:00-11:50
|
17:00-17:50
|
ежедневно
|
№ 160 В – Москва – Санкт-Петербург-Сортавала (прибытие в 08:19);
№ 160 А – Сортавала – Санкт-Петербург – Москва (отправление в 20:37);
№ 821 – Санкт-Петербург – Сортавала (прибытие в 10:20);
№ 822 – Сортавала – Санкт-Петербург (отправление в 18:45);
№ 828 (СВ) – Сортавала – Санкт-Петербург (отправление в 20:18)
|
№ 505
|
13:00-13:50
|
19:00-19:50
|
ежедневно
|
№ 160 В – Москва – Санкт-Петербург – Сортавала (прибытие в 08:19);
№ 160 А – Сортавала – Санкт-Петербург – Москва (отправление в 20:37);
№ 821 – Санкт-Петербург – Сортавала (прибытие в 10:20);
№ 827 – Санкт-Петербург – Сортавала (прибытие в 12:37);
№ 822 – Сортавала – Санкт-Петербург (отправление в 18:45);
№ 828 (СВ) – Сортавала – Санкт-Петербург (отправление в 20:18)
Время отправления и прибытия «Метеора» зависит от текущих погодных условий и может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой на Ладожском озере. Возврат документов при отмене рейсов по причине неблагоприятных метеоусловий осуществляется в полном объеме без взимания дополнительных сборов и плат, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.