Мультимодальные маршруты с использованием железнодорожного и водного транспорта на остров Валаам возобновляют свою работу с 4 июня

В целях популяризации внутреннего туризма с 4 июня и на весь летний сезон возобновляются ежедневные мультимодальные туристические перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами холдинга «ЖД», а также комфортабельными скоростными водными судами «Метеор».

Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, будет состыковано с расписанием поездов, прибывающих (и отправляющихся) на станцию Сортавала и остановочный пункт Сортавала-Центр.

Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на экскурсионный тур на «Метеоре» можно будет в ближайшее время на сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего следования, билетных кассах АО «СЗППК» и Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД».

Билеты по маршруту Москва – Валаам, Санкт-Петербург – Валаам с использованием схемы «поезд + «Метеор» будут оформляться единым заказом. При покупке с помощью онлайн-сервисов в фильтре поиска необходимо выбрать категорию «Маршрут с пересадкой».

В этом году АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» выступает в роли агента по продаже туров, которые включают в себя водную прогулку по Ладоге на скоростном «Метеоре» от Сортавалы до острова Валаам и обратно + пешеходную экскурсионную программу по острову и центральной усадьбе Валаамского монастыря с комплексным обедом. Приобретая туры на сайте ОАО «ЖД» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в поисковой графе «Откуда» необходимо выбрать направление «Сортавала (все вокзалы и пристани)», в графе «Куда» указать единое направление «Валаам (с возвращением в Сортавалу)».

Расписание «Метеоров» по маршруту Сортавала – о. Валаам – Сортавала с 4 июня по 15 сентября: