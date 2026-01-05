Процесс устранения последствий обвала на участке Гудачи – Гонжа в Амурском регионе все еще идет.

19:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В настоящее время производится очистка от сходивших с рельсов вагонов на обоих путях. Планируется заменить поврежденные части инфраструктуры. Необходимо восстановить примерно 450 метров одного пути и около 350 метров другого.

В процессе участвуют более 400 работников железной дороги, 3 ремонтных поезда, 4 путевые машинные станции, специализированное оборудование других подразделений железной дороги.

В РЖД функционирует оперативный центр по устранению последствий инцидента.

Напоминаем, что 5 января в 09:01 (мск) на участке Гудачи – Гонжа между Сковородино и Белогорском Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход, согласно уточненной информации, 35 вагонов грузового поезда.

В связи с сходом задерживаются дальнего следования пассажирские поезда №9 Владивосток – Москва и №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №82 Тында – Благовещенск, № 375 Благовещенск – Чита, № 325 Белогорск – Нерюнгри.

Сотрудники поездных бригад предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажиры поездов, задержка которых превысит 4 часа, будут обеспечены питанием.

Больше информации о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.