Запущено прямое железнодорожное сообщение из центра Москвы в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево

В Международном аэропорту «Шереметьево» состоялось открытие железнодорожной станции для поездов «Аэроэкспресс» (терминалы В и С) и запуск прямого сообщения с Москвой. Новую железнодорожную станцию посетили министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров. Движение поездов по новому маршруту запущено благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта ОАО «ЖД».

Как подчеркнул Виталий Савельев, запуск движения поездов в Северный терминальный комплекс сейчас особенно актуален. Именно в терминалах В и С сегодня обслуживаются все авиарейсы. Терминал В – совершенно новый, он был открыт в 2018 году, а терминал С – в 2019 году после масштабной реконструкции. И уже сегодня с новыми терминалами организовано прямое пассажирское железнодорожное сообщение.

«Ранее поезда «Аэроэкспресс» прибывали только в Южный терминальный комплекс, где расположены терминалы D, E и F. Чтобы добраться до терминалов В и С, нужно было пройти по пешеходным галереям, спуститься и воспользоваться подземным межтерминальным шаттлом – с чемоданами такой путь не совсем удобен. Теперь пассажиры могут напрямую из Москвы без пересадок добраться до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах», – добавил он.

«Сегодня знаковый день в целом для транспортной системы и для железных дорог, потому что запускается новый терминал, новая ветка сюда – в аэропорт «Шереметьево». Московский транспортный узел является одним из самых лучших по комфортности и интермодальности в мире. Каждый элемент имеет свое значение, связан с другим, при этом перевозки проводятся и внутри Москвы, и в Московской области. В том числе важно быстро, удобно и комфортно добраться до аэропорта», – сказал Олег Белозёров. Он также отметил, что 2 км из чуть более 4 км новой линии проложены на эстакадах, и выразил благодарность строителям, которым пришлось переустраивать большое количество коммуникаций.

Сервис поездки до аэропорта железные дороги предлагают пассажирам не только в Центральном узле (в Южном терминальном комплексе Шереметьево с 2008 года), но и в других городах: Сочи, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге. При этом, по словам главы ЖД, в 2019 доковидном году железной дорогой было перевезено порядка 10 млн человек в целом во все аэропорты, из них порядка 5 млн было перевезено именно в Шереметьево.

«Терминал Северный позволит практически утроить возможности. К 2030 году это дополнительно 7,5 млн, а вообще проект рассчитан на 10 млн человек», – отметил Олег Белозёров.

В рамках проекта построены двухуровневая современная станция с двумя пассажирскими платформами и железнодорожная линия длиной в 4,2 км с двумя эстакадами длиной в 600 м и 1400 м, соединяющая новую станцию и терминалы Южного терминального комплекса.

На новом остановочном пункте предусмотрены все необходимые условия для комфортного пребывания в ожидании поезда и по прибытии. На первом уровне станции обустроено помещение для ожидания пассажиров, комната матери и ребенка, санитарные комнаты, информационное табло для получения оперативной информации о рейсах и всех изменениях. Обеспечена безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Для защиты здоровья пассажиров на поручнях травалаторов, эскалаторов и в лифтах размещены ультрафиолетовые обеззараживатели. В зонах пребывания и прохода установлены бесконтактные автоматические санитайзеры, а также аромамашины.

На всей территории терминала организован доступ в интернет посредством бесшовного Wi-Fi, при этом интеграция обеспечивается с московским транспортом на всем маршруте следования пассажира.

Навес над пассажирскими платформами частично изготовлен из стекла, что обеспечивает достаточный уровень освещенности на платформах и высокую энергоэффективность. На самих платформах установлена информационная стойка.

Новая железнодорожная станция объединена с Терминалами B и С в единый комплекс, что позволяет пассажирам перемещаться от платформы до стоек регистрации за 5 минут и пользоваться сервисными и технологическими возможностями двух терминалов.

Поезда начали курсировать по обновленному маршруту: через действующую станцию в Южном терминальном комплексе «Шереметьево» состав следует в Северный терминальный комплекс, время в пути между терминалами – около 10 минут. Поездка до терминалов В и С со станции Окружная занимает 50 минут, с Савеловской – около 60 минут, с Белорусского вокзала – около 65 минут.