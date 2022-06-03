Движение по второму главному пути на участке Желтиково – Костино Большого кольца МЖД откроется в июне

10:22

Движение поездов по второму главному пути на участке Желтиково – Костино протяженностью 8,7 км, расположенному в северной части Большого кольца МЖД, откроется в июне. Комплексная реконструкция северной части БМО позволит повысить его пропускную способность для поездов из восточных, северных регионов в сторону запада и портов северо-запада. В настоящее время продолжается строительство дополнительного пути на участке Костино – Иванцево. Ранее второй путь был открыт на участке Наугольный – Желтиково длиной 14,5 км.

С 13:00 7 июня до 03:00 8 июня железнодорожники проведут работы по подключению новых устройств автоматики второго главного пути к цифровой системе управления движением на станциях Желтиково и Костино, что позволит организовать пропуск поездов по новому пути.

Обращаем внимание пассажиров, что на период работ внесены корректировки в расписание поездов. Несколько электричек выведут из расписания на участках Александров – Поварово-3, Икша – Поварово-3 и Александров – Дмитров.

В рамках проекта выполнена реконструкция пассажирской инфраструктуры станций Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево, Бубяково, остановочных пунктов 40 км, 47 км и 62 км. Были построены новые платформы с навесами для защиты от осадков. На участке Костино – Иванцево БМО планируется реконструировать 5 остановочных пунктов: 68 км, 71 км, 74 км, Драчево и 80 км. На каждом будут построены 2 береговые низкие платформы, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.