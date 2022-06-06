Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2022-06-06 14:23
Расписание пригородных поездов Мосузла изменится в праздничные дни июня
Для удобства пассажиров в праздничные дни июня Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» внесли изменения в расписание пригородных поездов в Мосузле. Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с областными центрами соседних регионов.

Движение электропоездов в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

  • 11 и 12 июня – расписанием субботы;
  • 13 июня – воскресенья.

В период праздников изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Раменским, Рязанью, Куровской, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

