Расписание пригородных поездов Мосузла изменится в праздничные дни июня

14:23

Для удобства пассажиров в праздничные дни июня Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» внесли изменения в расписание пригородных поездов в Мосузле. Корректировки коснутся и некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с областными центрами соседних регионов.

Движение электропоездов в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

11 и 12 июня – расписанием субботы;

13 июня – воскресенья.

В период праздников изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Раменским, Рязанью, Куровской, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.