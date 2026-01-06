Из-за прекращения движения на участке Гудачи - Гонжа в Амурском регионе, расписание отправления некоторых поездов подвергается изменениям.

В свете прекращения движения на участке Гудачи – Гонжа в Амурской области, время отправки некоторых поездов было изменено:

№ 395 Благовещенск – Хабаровск, который должен был отправиться из Благовещенска 6 января, теперь отправится 6 января в 13:13 (мск) в составе поезда № 35 Благовещенск – Хабаровск до Белогорска, а затем продолжит путь в составе поезда № 326 Нерюнгри – Хабаровск;

№ 81 Благовещенск – Тында, который должен был отправиться из Благовещенска 6 января, теперь отправится 7 января не ранее 03:00 (мск).

Все пассажиры будут уведомлены об изменениях через СМС.

Данные о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (бесплатный звонок из любого региона России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».