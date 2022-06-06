«Культурный Петербург» ждет своих туристов

12:57

Холдинг «ЖД» разработал новый круговой туристический маршрут Москва – Санкт-Петербург-Балтийский – Новый Петергоф – Санкт-Петербург-Витебский – Павловск – Москва.

За одну поездку туристы смогут посетить музейные комплексы, усадьбы, парки и дворцы Санкт-Петербурга, Петергофа, Павловска и Царского Села, увидеть разведение мостов и проехать часть пути по железной дороге в поезде на паровозной тяге.

Туристический поезд № 925/926 «Культурный Петербург» отправится в рейс 18 июля в 22:20 с Ленинградского вокзала Москвы и прибудет обратно на этот же вокзал 21 июля в 09:47. Решение о следующих рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.

Двухэтажный поезд, состоящий из вагонов купе и СВ нового модельного ряда с климат-контролем, душевыми кабинами, экологически чистыми санитарными комнатами, беспроводными зарядными устройствами для телефонов и многими другими сервисами, станет для путешественников настоящим «отелем на колесах». В составе поезда также будет вагон-ресторан, где туристы смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут следования «Москва-Пасс-Октябрьская – Москва-Пасс-Октябрьская ТУР».

Подробная информация об этом и других туристических маршрутах – на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».