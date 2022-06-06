Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 6 поездами дальнего следования для поездок на курорты Черноморского побережья

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 6 «южными» поездами дальнего следования, курсирующими в направлении курортов Черноморского побережья. Это 2 поезда красноярского формирования и 4 транзитных маршрута.

Так, на поезде № 129 Красноярск – Анапа из краевой столицы можно уехать по понедельникам, четвергам и субботам.

Поезд № 127 Красноярск – Адлер отправляется по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Также можно воспользоваться следующими транзитными поездами:

№ 205 Иркутск – Анапа;

№ 235 Тында – Анапа;

№ 269 Чита – Имеретинский курорт;

№ 273 Северобайкальск – Имеретинский курорт.

Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно в любой день недели. Наибольшее количество поездов – 3 – следует в воскресенье. Всего через Красноярск осуществляется до 14 «южных» рейсов в неделю. Это порядка 330 вагонов, половина из которых – купейные.

4 из 6 поездов – № 127 Красноярск – Адлер, № 129 Красноярск – Анапа, № 205 Иркутск – Анапа и № 269 Чита – Имеретинский курорт – следуют через Казахстан, где с 1 июня осуществляется посадка и высадка пассажиров на станции Петропавловск.

Отметим, что в периоды пикового спроса количество вагонов в поездах может быть увеличено. Билеты можно приобретать за 90 дней до даты отправления.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «ЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.