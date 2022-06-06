Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 6 поездами дальнего следования для поездок на курорты Черноморского побережья

2022-06-06 10:08
Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 6 поездами дальнего следования для поездок на курорты Черноморского побережья
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 6 «южными» поездами дальнего следования, курсирующими в направлении курортов Черноморского побережья. Это 2 поезда красноярского формирования и 4 транзитных маршрута.

Так, на поезде № 129 Красноярск – Анапа из краевой столицы можно уехать по понедельникам, четвергам и субботам.

Поезд № 127 Красноярск – Адлер отправляется по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Также можно воспользоваться следующими транзитными поездами:

  • № 205 Иркутск – Анапа;
  • № 235 Тында – Анапа;
  • № 269 Чита – Имеретинский курорт;
  • № 273 Северобайкальск – Имеретинский курорт.

Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно в любой день недели. Наибольшее количество поездов – 3 – следует в воскресенье. Всего через Красноярск осуществляется до 14 «южных» рейсов в неделю. Это порядка 330 вагонов, половина из которых – купейные.

4 из 6 поездов – № 127 Красноярск – Адлер, № 129 Красноярск – Анапа, № 205 Иркутск – Анапа и № 269 Чита – Имеретинский курорт – следуют через Казахстан, где с 1 июня осуществляется посадка и высадка пассажиров на станции Петропавловск.

Отметим, что в периоды пикового спроса количество вагонов в поездах может быть увеличено. Билеты можно приобретать за 90 дней до даты отправления.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «ЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru