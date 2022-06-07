Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 10 июня на Черноморском побережье назначаются дополнительные рейсы «Ласточек»

2022-06-07 09:23
С 10 июня на Черноморском побережье назначаются дополнительные рейсы «Ласточек»
Для улучшения транспортной доступности аэропорта Сочи с 10 июня на Черноморском побережье назначаются дополнительные поезда. Всего будет запущено 15 новых рейсов «Ласточек» между станциями Аэропорт Сочи и Имеретинский курорт, Сочи и Дагомыс.

Впервые у одного из пригородных поездов конечной станцией станет Дагомыс. В прямом направлении этот состав из Аэропорта Сочи будет отправляться в 14:46 и прибывать в Дагомыс в 16:04. В обратном направлении из Дагомыса «Ласточка» станет отправляться в 16:26 и прибывать на станцию Аэропорт Сочи в 17:33.

В общей сложности, на южном направлении Краснодарского края в летний период 2022 года пригородные поезда станут совершать 70 рейсов в сутки, что на 30% больше, чем летом 2021 года.

Маршруты обслуживает АО «Кубань Экспресс-Пригород». Пригородные поезда этого перевозчика курсируют в границах Краснодарского края и Адыгеи. В летние месяцы они будут совершать по 175 рейсов в сутки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

