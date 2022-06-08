В Республике Башкортостан вводится новый график движения для некоторых электричек

09:19

Начиная с 10 июня 2022 года, маршрут пригородного поезда № 6465/6457 Уфа – Раевка – Талды-Булак продлевается до станции Абдулино.

Поезд будет отправляться ежедневно со станции Уфа в 17:16, прибывать на станцию Раевка в 19:24, на станцию Абдулино – в 21:53. Обратно со станции Абдулино пригородный поезд № 6458/6456 отправится утром следующего дня в 07:47, прибудет на станцию Раевка в 10:06, на станцию Уфа – в 12:25.

Электропоезд № 6466/6468 со станции Абдулино в Уфу будет отправляться ежедневно в 16:34, прибывать на станцию Раевка в 18:49, на станцию Уфа – в 21:06.

Продлевается до станции Абдулино маршрут следования у пригородного поезда № 6465 Раевка – Талды-Булак. Он будет отправляться со станции Раевка в 05:33 и прибывать на станцию Абдулино в 07:57 ежедневно.

Время указано местное.

Информация об изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности «Башкортостанской ППК», в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.