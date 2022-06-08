На популярном туристическом маршруте Лужба – Междуреченск Красноярской железной дороги начнет курсировать дополнительный электропоезд

09:11

На популярном туристическом маршруте КрасЖД Лужба – Междуреченск (Кемеровская область) начнет курсировать дополнительный электропоезд. Он выйдет в первый рейс 10 июня и будет ходить по пятницам до 26 августа.

Отправление со станции Лужба в 09:40, прибытие в Междуреченск в 11:31, отправление из Междуреченска в 14:45, прибытие в Лужбу в 16:30.

Время указано местное.

С учетом дополнительно назначенной электрички поезда на этом участке будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Отметим, что маршрут охватывает заповедные места Кузнецкого Алатау, где расположено множество туристических объектов и баз отдыха. Электропоезд востребован у любителей рыбалки и активного отдыха на природе. Летом спрос на перевозки по данному маршруту существенно повышается.

Количество поездов увеличено компанией «Краспригород» в рамках регионального заказа Министерства транспорта Кузбасса.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.