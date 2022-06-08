Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На популярном туристическом маршруте Лужба – Междуреченск Красноярской железной дороги начнет курсировать дополнительный электропоезд

2022-06-08 09:11
На популярном туристическом маршруте Лужба – Междуреченск Красноярской железной дороги начнет курсировать дополнительный электропоезд
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На популярном туристическом маршруте КрасЖД Лужба – Междуреченск (Кемеровская область) начнет курсировать дополнительный электропоезд. Он выйдет в первый рейс 10 июня и будет ходить по пятницам до 26 августа.

Отправление со станции Лужба в 09:40, прибытие в Междуреченск в 11:31, отправление из Междуреченска в 14:45, прибытие в Лужбу в 16:30.

Время указано местное.

С учетом дополнительно назначенной электрички поезда на этом участке будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Отметим, что маршрут охватывает заповедные места Кузнецкого Алатау, где расположено множество туристических объектов и баз отдыха. Электропоезд востребован у любителей рыбалки и активного отдыха на природе. Летом спрос на перевозки по данному маршруту существенно повышается.

Количество поездов увеличено компанией «Краспригород» в рамках регионального заказа Министерства транспорта Кузбасса.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru