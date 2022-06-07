Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Большом кольце МЖД в Сергиево-Посадском районе Московской области открылась после реконструкции новая платформа

2022-06-07 16:21
На Большом кольце МЖД в Сергиево-Посадском районе Московской области открылась после реконструкции новая платформа
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На остановочном пункте 62 км Большого кольца Московской железной дороги, расположенном в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, открылась новая береговая платформа для пригородных поездов в сторону Дмитрова. Ранее для пассажиров стала доступна платформа для поездов, следующих в противоположном направлении.

Для удобства пассажиров на ней установлены навесы для защиты от непогоды, навигация, скамейки и урны.

Новая пассажирская инфраструктура возводится в рамках комплексной реконструкции северной части БМО (81 км – Дмитров – Икша – Поварово). На участке уже построены новые платформы на станциях Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево, Бубяково, остановочных пунктах 40 км и 47 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru