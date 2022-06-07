На Большом кольце МЖД в Сергиево-Посадском районе Московской области открылась после реконструкции новая платформа

16:21

На остановочном пункте 62 км Большого кольца Московской железной дороги, расположенном в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, открылась новая береговая платформа для пригородных поездов в сторону Дмитрова. Ранее для пассажиров стала доступна платформа для поездов, следующих в противоположном направлении.

Для удобства пассажиров на ней установлены навесы для защиты от непогоды, навигация, скамейки и урны.

Новая пассажирская инфраструктура возводится в рамках комплексной реконструкции северной части БМО (81 км – Дмитров – Икша – Поварово). На участке уже построены новые платформы на станциях Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево, Бубяково, остановочных пунктах 40 км и 47 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.