Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Узбекистаном

15:06

В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 14 июня снимаются ограничения на въезд граждан Республики Узбекистан в Россию.

В соответствии с уведомлением АО «Узбекистон темир йулари», в расписание возвращаются следующие международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно остановлено с 16 марта 2020 года:

с 23 июня – поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям);

с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).

Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления.

Ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Международное сообщение».

Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан Российской Федерации и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.