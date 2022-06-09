Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Узбекистаном

В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 14 июня снимаются ограничения на въезд граждан Республики Узбекистан в Россию.
В соответствии с уведомлением АО «Узбекистон темир йулари», в расписание возвращаются следующие международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно остановлено с 16 марта 2020 года:
Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления.
Ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Международное сообщение».
Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан Российской Федерации и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.