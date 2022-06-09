Расписание некоторых поездов Казанского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в июне в связи с ремонтом моста и пути

14:27

В июне изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Рижского направлений МЖД в связи с ремонтными работами.

Так, на Казанском направлении 11-13, 16-19, 21-26 июня и 2-3 июля продолжится реконструкция двухпутного железнодорожного моста длиной 72 м через реку Нерская на 76 км перегона Виноградово – Воскресенск. Железнодорожники заменят устои металлического моста на железобетонные опоры.

В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Раменское и Голутвин, выведут из расписания, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту.

На Рижском направлении 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 и 29 июня продолжится укладка бесстыкового пути на участке Благовещенсоке – Шаховская. В связи с этим часть электричек сообщением Москва – Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.