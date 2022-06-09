Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд на паровозной тяге отвезет в Таганрог на празднование 350-летия Петра I

2022-06-09 14:18
Туристический поезд на паровозной тяге отвезет в Таганрог на празднование 350-летия Петра I
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 июня жители и гости донской столицы смогут отправиться в паровозный тур в Таганрог. В этот день в городе будет проходить широкое празднование 350-летия его основателя – императора Петра Великого.

Отправление туристического поезда с вокзала Ростов-Пригородный запланировано на 09:32. В пути предусмотрены остановки на остановочном пункте Мержаново и станции Морская. В 11:32 состав прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский.

На перроне для участников тура будет организовано театрализованное представление с участием Петра I. Затем пассажиров пригласят на праздничную экскурсионную программу «Виват Петру».

Туристов ожидает знакомство с экспозицией музея градостроительства и быта, познавательная пешая прогулка с гидом по улицам старого города, а также небольшое танцевальное рандеву в «Петровской ассамблее» с Петром I и его придворными.

Те, кто не пожелает присоединиться к организованной группе, смогут отправиться в самостоятельную прогулку по городу. В Таганроге в этот день запланирована масса мероприятий, посвященных первому российскому императору.

На прогулку по городу отведено 3 часа. В 15:00 туристический поезд отправится со станции Таганрог-Пассажирский и прибудет в донскую столицу в 17:22.

Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах (поезд № 6094/6095) по документу, удостоверяющему личность. Количество мест ограничено.

Ознакомится подробнее с экскурсионной программой «Виват Петру» и оставить заявку на участие в ней можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru