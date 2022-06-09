Туристический поезд на паровозной тяге отвезет в Таганрог на празднование 350-летия Петра I

Туристический поезд на паровозной тяге отвезет в Таганрог на празднование 350-летия Петра I

14:18

11 июня жители и гости донской столицы смогут отправиться в паровозный тур в Таганрог. В этот день в городе будет проходить широкое празднование 350-летия его основателя – императора Петра Великого.

Отправление туристического поезда с вокзала Ростов-Пригородный запланировано на 09:32. В пути предусмотрены остановки на остановочном пункте Мержаново и станции Морская. В 11:32 состав прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский.

На перроне для участников тура будет организовано театрализованное представление с участием Петра I. Затем пассажиров пригласят на праздничную экскурсионную программу «Виват Петру».

Туристов ожидает знакомство с экспозицией музея градостроительства и быта, познавательная пешая прогулка с гидом по улицам старого города, а также небольшое танцевальное рандеву в «Петровской ассамблее» с Петром I и его придворными.

Те, кто не пожелает присоединиться к организованной группе, смогут отправиться в самостоятельную прогулку по городу. В Таганроге в этот день запланирована масса мероприятий, посвященных первому российскому императору.

На прогулку по городу отведено 3 часа. В 15:00 туристический поезд отправится со станции Таганрог-Пассажирский и прибудет в донскую столицу в 17:22.

Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах (поезд № 6094/6095) по документу, удостоверяющему личность. Количество мест ограничено.

Ознакомится подробнее с экскурсионной программой «Виват Петру» и оставить заявку на участие в ней можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.