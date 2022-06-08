Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Жители юго-восточных районов Ростовской области смогут отправиться на море двухэтажным поездом

2022-06-08 16:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На участке Ремонтная – Сальск – Тихорецкая начнет ходить первый двухэтажный состав. Поезд № 569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт отправится в свой первый рейс 17 июня.

Начать путешествовать на юг этим составом жители Ростовской области и Краснодарского края смогут с 18 июня. В пути следования на СКЖД у него предусмотрены остановки на станциях Ремонтная, Зимовники, Двойная, Сальск, Песчанокопская, Ея, Ровное, Тихорецкая, Выселки, Кореновск, Динская, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик».

В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Продажа проездных документов уже открыта.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

