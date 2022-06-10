Новая станция Печатники МЦД-2 открылась для пассажиров в Москве

15:38

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров осмотрели новый остановочный пункт Печатники. 10 июня электропоезда стали останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров. Новая станция расположена на линии МЦД-2 Нахабино – Подольск и имеет удобную пересадку на метро.

«Хороший подарок ко Дню России сделали железнодорожники, строители Москвы, создав такой уникальный новый вокзал на юго-востоке города, который объединяет МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро и – буквально скоро – Большую кольцевую линию метрополитена», – сказал Сергей Собянин, добавив, что, тем самым, улучшается транспортная доступность для трех районов Москвы численностью около 300 тыс. человек.

Олег Белозёров отметил, что новый пригородный вокзал Печатники – это пример того, как железные дороги должны вписываться в большие города.

«Железные дороги – это самый экологичный, тихий и удобный наземный вид транспорта, способный перевозить самое большое количество пассажиров в городе», – сказал глава ЖД. Он также сообщил, что вскоре на центральном участке МЦД-2 откроется второй путь и увеличится количество поездов.

«В августе мы должны запустить самый сложный для строителей в Москве железнодорожный участок между Курским вокзалом и Каланчевской на МЦД-2. Сейчас поезда следуют по нему в реверсивном режиме, а в августе объемы перевозки увеличатся в 1,5 раза», – сказал Олег Белозёров.

На станции Печатники строителями были возведены 2 платформы с навесами на всю длину, вестибюль-конкорс, соединенный с тоннелем для безопасного перехода через железнодорожные пути.

В вестибюле расположены билетные кассы, в том числе с заниженным окном для маломобильных граждан, а также санитарные комнаты. Для удобства пассажиров выходы на платформы и в город оснащены 10 эскалаторами и 5 лифтами, а также современной навигацией. В зимний период защищать от обледенения ступени лестниц и эскалаторов будет система подогрева пола в лестничных пролетах вестибюля на площади 3200 кв. м.

Новая пассажирская инфраструктура, помимо доступа к платформам, выполняет транзитную функцию и обеспечивает безопасный переход через железнодорожные пути из одной части города в другую. Благодаря мосту-конкорсу и подземному тоннелю обеспечена пешеходная связь районов Печатники и Текстильщики.

В перспективе станция Печатники МЦД-2 станет частью крупнейшего транспортного-пересадочного узла и будет интегрирована по принципу «Сухие ноги» с двумя линиями метро – Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой.

Печатники – шестая новая станция на МЦД-2. Ранее были открыты Остафьево и Курьяново на Курском направлении, Волоколамская, Пенягино и Щукинская – на Рижском. В настоящее время ведется строительство нового остановочного пункта Марьина Роща, реконструируется инфраструктура на Курском вокзале и Каланчевской.